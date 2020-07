Por eso hoy os voy a llevar de picnic sin que haya que cocinar nada antes de salir de casa. Imagina el plan, nos vamos a bañar a una de las 4 zonas habilitadas para tal en la Comunidad de Madrid, que se pueden mirar en su página web, mantita de cuadros, cesta de mimbre, la tartera con el embutido, el filete empanado, la tortilla y el pollo asado, y ya está el plan hecho. Por supuesto que mi salida al campo tiene que ser bien gourmet porque hasta sentada en el suelo, o en la típica mesa de madera, se puede ser sibarita.

Voy a empezar por el embutido, un buen jamoncito, un lomito, y para eso, he pedido on line a la firma Jamones Doña Lola (www.jamonesdonalola.com). Nos llegan directamente desde las dehesas de Extremadura y el Parque Natural de Aracena y Picos de Aroche en Huelva, porque allí se crían sus cerdos de raza 100% ibérica. Embutidos únicos como el lomito de presa ibérica, su jamón ibérico de bellota, por ejemplo el de edición limitada La Consentida, con 48 meses de maduración, o su chorizo de bellota. Espectaculares y a un muy buen precio que sorprende.

Si somos más de cecina, nos tenemos que ir a la mejor, que también se puede pedir on line, hablo de Cecinas Nieto (www.cecinasnieto.com), que en los Oscar de la Alimentación en septiembre de 2019 se llevó el premio como único producto español, y que gusta tanto que se vende en Harrod´s. Es de León, tiene 18 meses de maduración, y acompañándolo con unas almendras, es un picoteo magnífico para nuestro picnic.

El filete empanado tampoco lo vamos a hacer en casa, porque podemos llevarnos el más famoso de Madrid. Hablo por supuesto del ‘escalope Armando’ que preparan los hermanos Nino y Santi Redruello del mítico restaurante La Ancha a través de su nuevo servicio de comida a domicilio (escalopearmando.com). Ese impresionante escalope, que no cabe casi en el plato, nos va a saber muy rico en el campo.

Vamos a ir a recoger ahora el pollo asado, ¡Pero menudo pollo asado! Está en el mejor restaurante argentino de Madrid, el restaurante Piantao, frente a Matadero, y que también tiene servicio de delivery o take away (https://piantaoadomicilio.com). Está hecho ‘al estilo Javier Brichetto’, su chef, y merece mención especial. Es de corral, se macera durante 12 horas y se asa lentamente en brasas de quebracho. Son piezas de aproximadamente kilo y medio y con guarnición da para 4 personas.

Y nos falta la tortilla para completar la experiencia. No podíamos llevar otras que no sean las mejores de Madrid. Yo la he ido a recoger a Ortega y Gasset, al restaurante Colósimo que me encanta, con su patata ácida, pochadita, con cebolla y poco cuajada. O la de Casa Dani (https://www.casadani.es/) en el Mercado de la Paz, también poco cuajada y que puedes pedir con o sin cebolla.

¿Y tú, qué más le pondrías a tu picnic gourmet?