"De contrabando" con Alfonso Javier Ussía

La media tostada

Cómo está el asunto de la cancelación, ¿verdad? La última salvajada es eliminar a la buena de Loreta, de los Monty Python, por aquello de no poder decir que tengo derecho a parir, aunque no tengas matriz. ¿Dónde vamos a acabar? Hoy he querido hacer un poco de marketing patrio, si Marcel Proust hizo de la magdalena, el icono de la literatura y de la inspiración, nosotros Pepa, no podíamos quedarnos rezagados, y por tanto, rescato "La media tostada" como el gran plato de inspiración de nuestros escritores patrios. Te lo cuenta Alfonso Javier Ussía.