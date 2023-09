"De Contrabando" con Alfonso Javier Ussía

Luis Candelas, el bandolero más famoso de Madrid

Hoy traemos la historia de un bandolero, famoso en Madrid, ya no sólo por sus hazañas en el mundo del hampa, sino porque no hay guiri que se precie, que no pase por la posada que lleva su nombre junto a la Plaza Mayor. Hablamos de Luis Candelas, cuya historia nos cuenta Alfonso Javier Ussía en "De contrabando".