La Brújula de Madrid 24/01/2022

Hoy Ayuso ha presentado el Plan de Natalidad de la Comunidad con el que quiere que nazcan 75.000 niños al año...y niñas. También se ha reunido con Monasterio pero como la ronda que completa mañana no esperen grandes emociones. Por eso hoy nos hemos volcado con las posibilidades que tiene Madrid para no contaminar más de lo ¿necesario? y por eso el Gerente de Madrid Subterra nos ha contado como aprovechar la energía que emana y se pierde del Metro o de la M30...yacimientos bajo nuestros pies. Granullaque en su sección de los viernes nos ha dado un paseo por ReMAD, el programa de intercambio de objetos de Madrid....que no todo va a ser comprar y tirar.