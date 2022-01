La Brújula de Madrid 10/01/2022

En un lunes de vuelta al cole hemos contado con cuantos niños contagiados habrá que hacer cuarentena, hemos constatado que de momento no baja la incidencia y también lo que ha dado de sí y de no el desayuno de Ayuso. Lo de la foto con Teodoro García Egea tiene es prueba de armisticio que no de paz. Por eso hemos preferido dedicar más tiempo a las fotos que podemos ver en "Futbol en blanco y negro, Madrid más allá de los colores" del Archivo Regional de la Comunidad...y nos hemos colado en ilustraciencia.info porque tienen concurso. Y nos hemos acordado del Oso y el Madroño y han sonado The Refrescos y David Bowie y Di Stéfano que hizo una película titulada "la batalla del domingo".