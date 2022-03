Con David del Cura

En el día en el que Ayuso ha dicho todo lo que tenía que decir a Casado hemos charlado con Toni Bolaño. Mañana presenta en la Complutense su libro "Iván Redondo, la política o el arte de lo que no se ve" y como nos coincide por horario pues le hemos invitado. Además Mar de Tejeda nos ha presentado los trabajos de la Fundación Cris contra el cáncer....y hemos contado más cosas pero claro no las vamos a dejar por escrito que no estamos para transcribir.