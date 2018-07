¿Adelgazan los alimentos Light?

Es muy importante que sepas cual es la legislación que regula los alimentos light para que sepas protegerte de posibles engaños y tengo que decirte que en España no hay una legislación específica sobre alimentos bajos en calorías como en EEUU. Lo que hay es un acuerdo interministerial del año 1990 sin validez jurídica, que establece los dos criterios que debería cumplir un producto para considerarse light que son: 1.- Tiene que tener un 30% menos calorías que su equivalente convencional y 2.- Debe incluir en su etiquetado la información nutricional de ambos productos (del light, y del no light) para que el consumidor pueda valorar si le compensa adquirir el reducido en calorías. Esto al ser un acuerdo, no es de obligado cumplimiento, por lo que muchas veces ni existe un producto de referencia, ni el light es un 30% menos calórico ni mucho menos todo esto aparece en su etiqueta. Esta ausencia de legislación específica no significa que estemos desamparados legalmente ante posibles engaños ya que siempre se puede aplicar la Ley General de Publicidad, de 1988, que establece que "es considerada publicidad engañosa la que induce o puede inducir a error en sus destinatarios", por lo que un mensaje en el etiquetado que diga que un producto es menos calórico de lo que realmente es podría ser motivo de sanción.

Insisto, un alimento light es aquel que presenta un 30% menos de calorías que su alimento de referencia, es decir, al mismo alimento pero en su versión natural, por lo que es necesario que éste parta de un alimento que ya se encuentre en el mercado, sólo así podría etiquetarse como tal pero como no hay ley...

Los alimentos light surgieron en los años 80 cuando empezó a utilizarse la sacarina como edulcorante. Los primeros fueron los refrescos que con el tiempo y el desarrollo de edulcorantes seguros y naturales han conseguido llegar a cero calorías, pero ojo con ellos porque hay una confusión con la tónica que mucha gente piensa que por su sabor amargo no contiene azúcar y si la lleva, y engorda.

Se reducen calorías cuando en los alimentos se sustituye alguno de los componentes por otros menos calóricos. En el caso de azúcares por edulcorantes, en el caso de las grasas por compuestos químicos obtenidos a partir de hidratos de carbono o de proteínas, en los lácteos por leche desnatada y por ejemplo en la mayonesa se compensa la reducción en la cantidad de aceite y huevo con agua.

Compramos muchos alimentos light, no solo cuando queremos bajar de peso. Para muchos forman parte de nuestra dieta, por eso es fundamental que sepamos interpretar las etiquetas ya que existe una gran variedad de productos bajos en calorías que realidad no son tan ligeros como intentan parecer. Mira las etiquetas y compara porque según varios estudios, más de la tercera parte de los alimentos tipo light que encontramos en las estanterías no pueden ser considerados así porque reducción del aporte calórico respecto de su alimento de referencia no es del 30% que establece esa única recomendación en vigor en España. Además, tres de cada cuatro alimentos tipo light son más caros que sus equivalentes convencionales.

Casi todos conocemos los productos light. Pero a veces no sabemos lo que eso significa. Lo más importante que tenemos que aclarar es que el hecho de ser bajo en calorías no significa que no engorde. Chocolate, galletas, quesos, mayonesas, cereales, mermeladas, salsas, bollería, aperitivos, helados… que un alimento sea light significa que engorda menos que su referencia. No debes consumir una cantidad superior porque sea menos calórico.

Y para acabar ten en cuenta que a veces, mensajes como sin azúcar añadido o diet, pueden ser interpretados como que tienen menos calorías y en ocasiones no es así porque lo que han cambiado es el tipo de glucosa y en vez de azúcar lo que tienen es fructosa que engorda igual. También en ciertos panes o cereales de desayuno te ponen la leyenda de sin azúcar, cosa que te da exactamente igual porque lo que te van a engordar los hidratos de carbono que tiene y sobre todo del tipo que están hechos si no es pan fresco.

Si necesitas más información aquí me encuentras: 30ytantos@ondacero.es

Facebook: www.facebook.com/pepagea

Linkedin: www.linkedin.com/pub/pepagea

Mil besos