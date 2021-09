El alcalde de Batres se niega a pagar la factura de la luz: "Es hora de que alguien se plante"

En el sur de la Comunidad de Madrid, a 44 km de la capital, Batres, un pequeño municipio de apenas 2.000 habitantes le ha plantado cara a las empresas eléctricas por los desorbitados precios de la luz.

El municipio madrileño ha pasado una temporada agotadora: la borrasca Filomena, que dejó incomunicados a sus vecinos durante días, la crisis económica derivada del coronavirus, el incendio que arrasó 192 hectáreas de la zona este mes de agosto... Y ahora, la factura de la luz más cara de la historia. Un panorama ante el que el alcalde, Víctor Manuel López ha dicho "basta" para salvar la economía de sus vecinos.

Una "situación inmoral" según el alcalde de Batres

"El municipio no se le puede cortar la luz. Solo a los particulares, pero no a las administraciones públicas. Ese dinero lo tengo reservado para cuando se revierta. Es una medida que podemos tomar los responsables políticos. Hay muchos alcaldes independientes como yo que no tenemos que rendir cuentas al partido" afirma el alcalde de Batres en el programa Espejo Público.

El alcalde de Batres ha insistido en que "esta situación es inmoral y estamos indignados. Si pasase esto con el agua, o el pan, ¿Qué haríamos? ¿Esperar sentados a que papa Estado venga? Algo habrá que hacer. El ayuntamiento si puede hacer frente a la factura. Tengo capacidad económica".

López ha dicho estar agradecido al Gobierno por el esfuerzo pero afirma que no es serio. "Los de Podemos piden que salgamos a a la calle a manifestarnos. No es serio. Soy una persona con carácter, en política tenemos el estigma que nos hemos ganado. Somos personas que tenemos que dar un paso adelante. Los ciudadanos llevan tiempo haciendo frente a condiciones difíciles. Esta "pataleta", es lo que puedo hacer. Espero que alguien secunde esto con mas capacidad de gestionar tanto eco mediático. Esto ha sido mediático, lo asumo, pero soy una persona que doy un paso adelante".

La factura de la luz más cara de la historia

Hoy comienza el curso político con la factura de la luz de agosto como la más cara de la historia. Un 50% más que el agosto del año pasado. Unidas Podemos pide que se intervenga en los precios. "Si el PP o el PSOE no lo hacen que lo expliquen. Que expliquen porque miembros de sus partidos acaban con puertas giratorias" ha criticado López en el programa de Antena 3 Noticias.

Y es que el precio de la luz sigue concatenando récords históricos. Sin ir más lejos, este miércoles ha alcanzado los 132 euros/MWh, un 1,5% al del martes, 31 de agosto, y respecto al miércoles de la semana pasada un 13,5% y hasta un 188% más caro si se compara con el precio del 1 de septiembre de 2020.

A grandes problemas, grandes soluciones

El alcalde de Batres hace un llamamiento a los más de 8.000 municipios de España para decir "basta" y plantarse ante las grandes multinacionales eléctricas: "Si los 8.000 decidimos no pagar, las multinacionales se tendrán que plantear hacer esto de una manera ordenada y justa".

Ya hay muchos los municipios que se están planteando medidas de choque. Es el caso de un pequeño pueblo de Ciudad Real, Ballesteros de Calatrava, que ya ha anunciado su intención de producir, almacenar y distribuir su propia energía sin necesidad de depender de ninguna compañía eléctrica.

Nota de prensa del Ayuntamiento de Batres