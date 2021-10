Las impactantes imágenes de un camión de basura empotrado contra un chalet en Parla

LEER MÁS Muere un empleado de la contrata de la limpieza de Alicante en un accidente de tráfico

Este jueves por la noche los vecinos de la localidad madrileña de Parla se vieron sorprendidos por un accidente completamente inesperado, y es que un camión de la basura impactó contra un chalet, tal y como ha comunicado el servicio de Emergencias a través de su cuenta de Twitter.

El incidente ocurrió el jueves alrededor de las 23:20 de la noche en la calle Milán. La gran velocidad a la que iba el vehículo supuso que terminara destrozando el muro del chalet y acabara dentro de la piscina del mismo. Para sacarlo de ahí, fueron necesarias dos grúas.

El conductor ha tenido que ser tratado por un ataque de ansiedad

Afortunadamente no hay heridos y no hay que lamentar pérdidas humanas, así como que la fachada de la vivienda está en perfecto estado. No obstante, se trasladaron hasta el lugar de los hechos sanitarios del Summa 112 y han atendido al conductor que ha sufrido un fuerte ataque de ansiedad, aunque pronóstico leve.

Por el momento, las causas del accidente siguen sin conocerse.