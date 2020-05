¿Cuándo se sabe si Madrid pasa a la fase 1?

Salvador Illa ha confirmado que mañana viernes se conocerá la totalidad de territorios que cambian de fase a partir del próximo lunes 18 de mayo. El ministro de Sanidad lo ha anunciado tras celebrar varias reuniones bilaterales con las comunidades autónomas, una de ellas con la Comunidad de Madrid.

En este sentido, Illa ha insistido en que denegar la solicitud de cambio de fase no supone cuestionar el trabajo de los territorios autonómicos: "No tiene nada que ver con el trabajo, puede haber muchas cosas. Puede haber una situación epidemiológica que no lo aconseje".

Por otra parte, Díaz Ayuso ha reiterado que se trata de criterios políticos, por lo que ha llevado hasta el Tribunal Supremo la decisión del Gobierno: "Falta transparencia, es una manera dictatorial de hacer política, sin decirnos por qué no pasamos de fase".

Madrid, única comunidad al completo en fase 0

Cabe recordar que Madrid es la única comunidad autónoma que continúa al completo en la fase 0, la más estricta de todas las de la fase de desescalada planeada por el Gobierno.

- Madrid y Barcelona se mantienen en la fase 0 de la desescalada

La semana pasada, ya se filtraron los datos de la reunión del Consejo Territorial del Ministerio de Sanidad con las comunidades autónomas, como la intención de Sanidad de no conceder el pase a la Comunidad de Madrid, lo que compartió Díaz Ayuso a través de su cuenta de Twitter.

Además, se dio a conocer la llamada 'fase 0.5' de la desescalada, una suerte de paso intermedio propuesto para Madrid y Barcelona, y que consistía en relajar las medidas de confinamiento, pero sin pasar a la fase 1.

