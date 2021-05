Más de uno Alcalá 28/05/2021

En nuestro programa de hoy recogemos la preocupación de IU Alcalá sobre la posible falta de personal de limpieza en las últimas semanas del curso escolar en los colegios de la ciudad complutense. Su portavoz, David Cobo, expone que lo que subyace es una falta de personal estructural en el ayuntamiento que se ha querido cubrir con unos contratos temporales que finalizan antes del fin de curso. El grupo municipal Vecinos de Cobeña consideran que la no publicación de las normas urbanísticas de la localidad hace que no sean válidas y esto llevaría a la nulidad de las licencias urbanísticas de los últimos 26 años. Federico Sánchez, su responsable de Comunicación, considera necesario pedir responsabilidades a todos los implicados dentro del ayuntamiento. Felicitamos al Hospital Universitario de Torrejón tras quedar finalista en los IV Premios MAPBM dentro de la categoría de centro hospitalario con cirugía cardiaca con mejores resultados en el índice sintético. La hematóloga Ana Morales nos habla de las medidas que han implantado desde 2016 y que han llevado a que este sea el tercer año consecutivo que el centro recibe este galardón. La primera edición del “Premio A Mujer Profesional Autónoma” de CaixaBank ya tiene ganadora en la zona y es alcalaína. Conversamos con el director territorial Madrid Sur, Juan Luis Vidal, de este premio que pretende reconocer el mérito de las mujeres autónomas en la región y también con la premiada. Alba Cantero creó su empresa en 2016 con la idea de ayudar a mejorar la salud a través de la fisioterapia y anima a todos los autónomos a sacar tiempo en el día a día para desarrollar nuevas ideas para su negocio. Carlos García Rodríguez nos avanza el programa que han diseñado para celebrar las fiestas del distrito III alcalaíno. El concejal presidente del distrito invita a todos los vecinos a disfrutar de actividades como los cuentacuentos, concursos, exhibiciones de baile, teatro, talleres o la música de Los Widow Makers. Ernesto Reyes, directo general adjunto de la RSDA, nos da los detalles de la campaña que el club ha iniciado junto a la Concejalía de Educación y Deporte alcalaína que permitirá a los escolares complutenses diseñar la 3ª equipación del equipo rojillo para la próxima temporada. Con nuestra agenda cultural ofrecemos a nuestros oyentes la oferta de ocio más destacada para este fin de semana, en la que no faltan el teatro, las exposiciones y el festival de danza Cervandantes. Con su poema de hoy, Cirilo Luis Álvarez quiere hacer un homenaje a los afectados por la esclerosis múltiple, a sus familiares y cuidadores. “Lo que ve la gente” nos invita a reflexionar sobre está enfermedad crónica que celebra su día mundial este domingo.