Más de uno Alcalá 24/06/2021

El proceso abierto contra el Ayuntamiento de Alcalá de Henares por los promotores de la macrodiscoteca prevista en La Garena queda archivado al no detectar el juez atisbo de reproche penal. Desde el consistorio alcalaíno se aguarda una rectificación de las acusaciones vertidas por los promotores del fallido complejo de ocio y se reserva el inicio de acciones legales en defensa de su honor llegado el caso. Desde la audiencia provincial llega la confirmación de condena para el exalcalde de Fresno de Torote, Javier Laguna, por acoso laboral a la secretaria interventora municipal. 8 meses de prisión que puede suponer la inhabilitación para cargo público para el que es concejal actualmente en el municipio. El jurado popular considera culpable por unanimidad al acusado de matar en 2017 a una mujer de 22 años en un piso de Alcalá de Henares. Almacenó su cuerpo descuartizado en un congelador hasta el momento de su detención en 2019. No caben atenuantes y sí el agravante de parentesco. La Policía Local y la Guardia Civil investigan el accidente laboral de Ajalvir por el que un varón de 45 años resultaba ayer herido grave tras caer desde el tejado de una nave industrial ubicada junto a la R2. Gerson Pozo, canterano del club Ajalkalá prepara su participación en el Europeo de Estonia tras batir el record de España de 400 metros lisos en la categoría Sub 20. Su marca de 45 segundos 82 centésimas le colocan en el top 10 de los 400 m del atletismo español. Abren hoy las piscinas de verano de El Juncal y el Parque O´Donnell en Alcalá de Henares con aforo controlado y un sistema de semáforo de colores que informará sobre la ocupación de las instalaciones. En Torres de la Alameda la temporada de baño se inaugura con una jornada de puertas abiertas en su piscina municipal.