Más de uno Alcalá 19/11/2021

Alcalá de Henares y el Instituto Cervantes han firmado esta mañana un convenio para la organización de cursos de cursos de lengua y cultura españolas dirigidos a estudiantes extranjeros e hispanistas, que se desarrollará en la ciudad complutense. Luis Manuel García Montero, director del Instituto Cervantes, expone la intención de contar con 9 cursos a lo largo del próximo año y que incluirán cursos de perfeccionamiento de español de una semana de duración para estudiantes con niveles B1 y B2. Recabamos opiniones políticas ante el anuncio del retraso de la finalización del IES Francisca de Pedraza de Alcalá de Henares. Desde el PSOE de Alcalá de Henares consideran que la Consejería de Educación no ha sido en ningún momento clara con la situación y Diana Díaz del Pozo califica de vergonzoso que se trate de culpabilizar a las familias ya que desde el Ampa no tienen potestad para ampliar de línea 4 a 5 el instituto. La Plataforma IES La Garena/ IES Francisca de Pedraza nos traslada que se sienten engañados al no ver cumplidas las promesas realizadas desde la Comunidad de Madrid sobre la finalización de las obras del centro educativo. Javier Travieso, miembro de la plataforma, considera que ubicar a los estudiantes otra vez en aulas modulares supone una merma en la calidad de la enseñanza que reciben. Torres de la Alameda ha acogido esta semana la reunión del Consorcio Red Local para la Promoción Económica, el Empleo y la Formación de la Comunidad de Madrid. El alcalde torresano, Carlos Sáez, hace una valoración del encuentro que ha girado entorno al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España a través de los fondos europeos. Manuel Ibañez, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Alcalá de Henares, nos da todos los detalles del homenaje a los fusilados por la dictadura en el Cementerio Municipal de la ciudad complutense que se va a realizar este domingo. La asociación Tupujume presenta su calendario solidario en una gala que celebrará este domingo y su presidente, Jesús Soria, nos avanza que los asistentes podrán disfrutar de las actuaciones del grupo de batukada, del grupo de baile y de teatro de esta asociación de chicos y chicas con discapacidad intelectual de Alcalá de Henares. La agenda musical de César Gallego comienza este viernes con la actuación de la compañía de Sara Calero en el espectáculo Fandango Avenue y un concierto de órgano en la Catedral Magistral. El sábado ofrece un amplio espectro musical que pasa por la rumba de Cantando entre amigos, el country-blues de 4US y el concierto de Santa Cecilia de la Banda Sinfónica Complutense. Para el domingo Dr. Sapo nos trae el espectáculo musical “Las aventuras de Sam”. A las puertas del fin de semana no falta a la cita nuestra agenda con todas las citas culturales de la zona.