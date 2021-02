Más de uno Alcalá 09/02/2021

Hacemos nuestra primera parada de hoy en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Alcalá de Henares y recogemos las palabras de todos los grupos políticos sobre el único punto del día, la solicitud de cese de Dolores Rubio, la gerente del Hospital Príncipe de Asturias. El alcalde complutense, Javier Rodríguez Palacios, nos explica que el partido socialista va a llevar a la Asamblea de Madrid una Proposición No de Ley que solicita el cese de la gerente del HUPA pero eso no afecta a las relaciones con el centro hospitalario, que siempre contará con el apoyo del gobierno local. La Asociación en Defensa de los Derechos Fundamentales de Nuevo Baztán y Villar del Olmo ha decidido desconvocar la manifestación convocada para el 20 de febrero. José Luis Caballero, el presidente de esta asociación de vecinos, nos explica que han decidido aplazarla ante la petición del Ayuntamiento de Nuevo Baztán de asesoramiento a la Comunidad de Madrid sobre el procedimiento para realizar la intervención del Consejo Rector de la Entidad Urbanística de Conservación de Eurovillas. Nos interesamos por el mundo de la cultura, uno de los más damnificados por la pandemia. César Gallego, desde Alerta Roja Alcalá, nos habla de un 90% de pérdidas en el sector. Un panorama desolador ante el que no vislumbran signos de mejora a corto plazo. En nuestro espacio “A su salud” hablamos hoy de epilepsia, un trastorno psicológico que calculan los expertos que sufrirá entre un 2 y un 5% de la población. El Dr. José Tejeiro, jefe de Neurología en el Hospital Príncipe de Asturias, nos acerca a esta enfermedad y nos da las pautas para saber cómo reaccionar ante una crisis epiléptica. El concejal de Bienestar del Ayuntamiento de Torrejón, Rubén Martínez, nos informa del nuevo incremento de ayudas sociales por parte del consistorio torrejonero, una medida más que se incluye dentro del Pacto Local. Los vecinos del municipio podrán beneficiarse de ayudas económicas directas para la adquisición de alimentos y productos de higiene y también para el mantenimiento de su vivienda habitual. Nos desplazamos también hasta Torres de la Alameda para conocer el nuevo proyecto impulsado por su Concejalía de Juventud, el Club de Montaña Joven. Ana de las Heras, su responsable, facilita toda la información para que los jóvenes torresanos interesados en iniciarse en el mundo del montañismo y las actividades al aire libre puedan unirse al proyecto. Felicitamos al Club de Atletismo Cervantes por los últimos logros conseguidos por sus atletas. Ángel Luis Clemente, su Director Técnico, nos habla de las jóvenes promesas del club y cómo mantienen su actividad en estos tiempos de restricciones de movilidad.