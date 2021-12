Más de uno Alcalá 07/12/2021

La Plataforma para la mejora y la defensa de la Sanidad Pública de Alcalá recoge la demanda de las familias con hijos ingresados en el Hospital Príncipe de Asturias. Los acompañantes de los menores deben permanecer las 24 horas en las habitaciones sin salir de ellas en la medida de lo posible, según marca el protocolo de visitas. Se solicita una solución ya que no se le sirve comida ni bebida en la habitación. La Plataforma también muestra su preocupación por las supuestas deficiencias en la higiene de la lencería hospitalaria y el mantenimiento de las instalaciones y las camas articuladas. No hay opción de acudir a la cafetería y no se les sirve comida en la habitación. Andrés Medina, portavoz de la plataforma, solicita a la gerencia que pueda encontrarse una solución que no complique el paso por el hospital de las familias. Desde el Hospital Príncipe de Asturias manifiestan que no tienen constancia de quejas por el servicio de lavandería y que en las áreas de Ginecología y Obstetricia, Neonatos y Hospitalización Pediátrica la norma general ya es la de favorecer la presencia de un familiar. La Policía Local de Alcalá mantiene el dispositivo especial de movilidad en la Avenida de Meco que impedirá hoy y mañana la circulación en esta vía para permitir los trabajos de reforma de la pasarela peatonal de la calle Gaceta. Las obras de las primeras promociones del plan regional “Vive” en Alcalá de Henares y Torrejón de Ardoz comenzarán antes de fin de año y podrían ser entregadas doce meses después. De las más de 3.600 viviendas públicas de alquiler, 700 se construirán en Alcalá y 130 en Torrejón. Villalbilla contará en 2022 con un presupuesto municipal que superará los 16.633.000 euros, un 10% más que el presente ejercicio. Liquidar sus deudas financieras permitirá al municipio contar con 800.000 euros para inversiones. El consistorio también trabaja ya en los Fondos Europeos Next Generation para poder renovar el sistema de alumbrado y mejorar la eficiencia energética de los edificios municipales. La Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de Alcalá ha concedido autorización a los mercadillos municipales de venta ambulante a desplegar sus puestos durante el puente. Alcine proyecta hasta el día 10 una selección de 5 películas de la Muestra Internacional de Largometrajes en versión original subtitulada.