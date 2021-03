Más de uno Alcalá 05/03/2021

El Pleno de la Asamblea de Madrid aprobó ayer la proposición no de ley planteada por el partido socialista en la que se insta al Consejo de Gobierno a cesar a la directora-gerente del Hospital Universitario Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares. Una proposición que contó con el rechazo del partido popular, que defiende la profesionalidad de Dolores Rubio y afirma que la cúpula directiva del centro hospitalario se habría saltado la exigida confidencialidad ante las cuestiones planteadas en una reunión de trabajo. Continúa el dispositivo de test de antígenos de la Comunidad de Madrid en la comarca del Henares. Desde hoy se cita a los alcalaínos residentes en la zona básica de salud de Juan de Austria para la realización de la prueba en el centro de mayores Los Pinos y a los torrejoneros cuya tarjeta sanitaria esta adscrita al centro de salud La Plata en el Centro Cultural de la calle Londres. Isabel Díaz Ayuso visita hoy Torrejón de Ardoz junto al consejero de Educación Enrique Osorio para presentar el proyecto de construcción del primer colegio de educación especial en el municipio. CC.OO se muestra en contra de la reorganización educativa prevista en Alcalá de Henares ante la previsible reducción de personal por duplicación de funciones que supondrá la integración de centros. UGT se posiciona en contra del cierre de la escuela infantil La Candelaria de Ajalvir al considerar que las causas económicas que alega el ayuntamiento como causa del cierre son fruto de la mala gestión municipal. Con motivo de la conmemoración del 8 de Marzo, hoy quedará expuesto al público el nuevo mural urbano “Mujeres cambiando el mundo”, realizado en el Auditorio del Parque Manuel Azaña de Alcalá de Henares, y también queda abierta la nueva exposición de la Fábrica del Humor, “Caricatoras”. La manifestación prevista para el domingo en la ciudad complutense no dispondrá de autorización ya que la Delegación del Gobierno en Madrid no concede los permisos para marchas multitudinarias por la situación sanitaria. Este domingo se cumple el quinto centenario de la entrada en Alcalá de Henares de las tropas comuneras bajo el mando del arzobispo Acuña y la ciudad conmemora este acontecimiento histórico con exposiciones, conferencias y teatro.