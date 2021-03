Más de uno Alcalá 04/03/2021

UGT convoca una concentración este viernes en Ajalvir contra el cierre de la escuela infantil La Candelaria. El ayuntamiento esgrime causas económicas para el cierre, lo que supone también el despido de sus 10 trabajadores pero desde el sindicato afirman que la causa es la mala gestión municipal por tener sobredimensionada la plantilla. Jesús Huertas, secretario de Organización Madrid-Este, recuerda que la desaparición del recurso dejaría desatendidos a niños de Ajalvir y Daganzo. Alcalá de Henares recibe el reconocimiento otorgado por Naciones Unidas y la Arbor Day Foundation como “Tree Cities of the World 2020” por la gestión de sus zonas verdes. El concejal de Medioambiente, Enrique Nogués, se muestra orgulloso del trabajo realizado ya que para conceder este galardón se valora la gestión, la normativa existente y las actuaciones continuadas en materia de educación y comunicación ambiental. En nuestro espacio de “Alcalá es Universidad” hablamos hoy sobre los movimientos involuntarios de nuestro cuerpo. Con Carolina Roza, profesora del departamento de Biología de Sistemas, conocemos cómo se producen los movimientos automáticos que realizan, por ejemplo, nuestro corazón o nuestros pulmones y que son fundamentales para vivir. Nos acercamos a la realidad que viven muchos de los vecinos de la comarca que tiene problemas de movilidad tras conocer la terrible situación vivida por Dabiz Riaño, enfermo de ELA, en un viaje de Canarias a Cádiz. El ascensor del ferry en el que realizaba ese trayecto estaba estropeado y no le quedó más remedio que viajar en la bodega, dentro de la furgoneta que usa para sus desplazamientos. Dabiz, aprovecha la denuncia de este hecho para solicitar a las compañías del sector unas políticas que faciliten los viajes a las personas con diversidad funcional. Esta tarde se inaugura de forma virtual la nueva exposición de la Fábrica del Humor, denominada “Caricatoras: escritoras a través de la caricatura”. Juan García Cerrada, secretario ejecutivo del Instituto Quevedo de las Artes del Humor, nos presenta esta muestra en la que podremos ver 53 caricaturas de 45 grandes autoras de la literatura nacional e internacional. Las obras han sido realizadas por 27 miembros de la Asociación Española de Caricaturistas con motivo de los actos de celebración del 8 de Marzo.