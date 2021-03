Más de uno Alcalá 04/03/2021

El día 20 podrían iniciarse las primeras pruebas en la nueva planta de tratamiento de residuos de Loeches que acogerá desde el día 1 de abril las basuras generadas en una treintena de localidades del este regional. Llega esta mañana a la Asamblea de Madrid la Proposición no de Ley planteada por el Partido Socialista para el cese de la gerente del Hospital Príncipe de Asturias, Dolores Rubio. Ante la falta de conexión mediante transporte público entre Camarma de Esteruelas y Meco, el alcalde camarmeño propone realizar la vacunación frente al SARS-COV2 en el consultorio de su municipio ante la posibilidad de que haya vecinos que no se vacunen por no poder realizar ese desplazamiento, especialmente entre los más mayores. Torrejón de Ardoz guardaba ayer a mediodía un minuto de silencio en la Plaza Mayor en recuerdo de Mari Carmen, la vecina asesinada el martes en el edificio de la avenida de la Constitución nº 86 donde trabajaba como conserje. El alcalde Ignacio Vázquez recuerda que hay recursos donde solicitar ayuda ante la más mínima percepción de amenaza y la Asamblea 8M de Torrejón de Ardoz ha convocado una marcha esta tarde como repulsa ante los casos de violencia de género en el municipio. La Universidad de Alcalá y el Círculo de Bellas Artes de Madrid han firmado un convenio de colaboración para desarrollar iniciativas que potencien la innovación y el impacto social de la investigación y la creación en las disciplinas humanísticas y artísticas.