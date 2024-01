La huelga médica en Ceuta cumple diez meses bajo la considerada "pasividad" del INGESA

El Sindicato Médico de Ceuta (SMC) recuerda que la huelga médica alcanza ya los diez meses, convirtiéndose en el conflicto sanitario más duradero de España. Desde marzo del año pasado, más de 400 intervenciones quirúrgicas programadas y más de 14.500consultas han sido suspendidas. Desde la organización sindical denuncian la "pasividad del INGESA" y afea que en todos estos meses hayan "declinado la vía del diálogo".

La falta de especialistas, uno de los principales problemas

El sindicato asegura que "cada vez hay menos especialistas en la ciudad autónoma, ya que muchos médicos prefieren trabajar en la Península, donde las condiciones laborales son mejores que en Ceuta". Los facultativos ceutíes, así como los pacientes, aseguran que no pueden más con esta situación que se "prolonga en el tiempo" y la cual califican de "crisis sanitaria agónica".

Solo desde el comienzo de la convocatoria de huelga, se han ido del Hospital Universitario de Ceuta (HUCE) un cardiólogo, un ginecólogo, un traumatólogo, digestivo, endocrino, dermatólogo, cirujano, varios especialistas de Urgencias y un intensivista. También se han marchado médicos de familia de los centros de salud. Además se ha jubilado un urólogo sin que encuentren reemplazo, se buscan psiquiatras por redes sociales y ya no hay traumatólogos de guardia presenciales. Estos datos solo reflejan, una vez más, y según expresa la entidad, la gran necesidad que hay en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla de atraer médicos, así como retenerlos. "Ceuta y Melilla cuentan con las ratios más bajas de médicos por habitante de toda España según el Ministerio de Sanidad, lo que supone una sobrecarga de trabajo y repercute en la calidad de la atención al paciente. La Unión Europea es conocedora de esta situación, calificando a los sistemas sanitario ceutí y melillense como los peores de todo el estado". Otro de los indicadores de esta situación es la esperanza de vida de la población ceutí, que continúa siendo la más baja de toda España según el INE.

En estos diez meses de huelga, los sindicatos médicos han estado trabajando para alcanzar una solución, participando en diferentes mesas de trabajo con el INGESA. Sin embargo, se han encontrado con un "muro", comprobando que la patronal del Ministerio de Sanidad "no tenía una intención real de negociar". El INGESA, señalan "no ha considerado a sus médicos interlocutores válidos y afirmó no tener las competencias necesarias para ofrecer una solución a la huelga, al ser un mero órgano gestor". También siguen esperando que la designación de Área de Difícil Cobertura "pase del papel a la realidad con acciones que sirvan de aliciente para que los facultativos quieran quedarse".

"Seguimos confiados en que el cambio de titular del Ministerio pueda desatascar esta situación y pedimos disculpas por las molestias que esta huelga está causando. Mientras la sanidad pública de la ciudad autónoma sigue empeorando, la administración sigue sin dar soluciones reales a esta crisis sanitaria cuyo único responsable es el INGESA". Por último, el Sindicato Médico anima a la ciudadanía a seguir reivindicando y luchando por una Sanidad Digna para Ceuta.