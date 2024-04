El cupón de la ONCE se va de tapas en Ceuta

La ONCE va a dedicar el sorteo del próximo día 4 de mayo a la tapa de corazones de pollo de Ceuta, dentro de la nueva serie monográfica que la ONCE está dedicando este año a las tapas más populares de España bajo el lema ‘El cupón se va de tapas’.

El director de la ONCE en Ceuta, Azman Abdalahe, ha presentado hoy la imagen de este cupón al presidente de la Cámara de Comercio de Ceuta, Karim Bulaix, y a la directora general de Servicios Sociales de la ciudad autónoma, Adela Nieto, en un acto que ha tenido lugar en la sede de la Cámara de Comercio. Cinco millones y medio de cupones llevan como imagen un primer plano de esta tapa de corazones de pollo con el escudo de la ciudad autónoma, con los que la ONCE quiere poner en valor en toda España la importancia, el valor de la diferencia y la riqueza de la gastronomía ceutí, según destacó el director de la ONCE en la ciudad autónoma en la presentación. Esta nueva serie arranca bajo el lema genérico ‘El cupón se va de tapas’ y se emitirá los sábados, en orden alfabético por comunidades autónomas.

A través de los cupones que conforman la colección, la ONCE quiere compartir con la ciudadanía aquellas tapas típicas de cada comunidad autónoma y de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, e ilustrar su cupón con aquella tapa que fuera más representativa. “De este modo -explicó Azman Abdalahe-, pretendemos mostrar a través de nuestro cupón la importante y diversa gastronomía de nuestro país y apoyar el turismo y la hostelería en cada comunidad autónoma y ciudades autónomas”.

El Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE ofrece, todos los sábados y domingos, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón. Y premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos, a otros cuatro cupones.