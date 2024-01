Xavi: "Et fan sentir que no serveixes"

Xavi Hernández sap que està vivint els últims dies com a entrenador del Barça. A la roda de premsa prèvia al duel clau davant Osasuna, el de Terrassa ha afirmat que la banqueta del Barça és cruel. "És desagradable. Et fan sentir que no serveixes cada dia. M'ho van dir Guardiola, Valverde i ho vaig veure amb Luis Enrique. Tenim un problema amb l'exigència. Et jugues la vida a cada partit".

A més, Xavi se sent poc valorat al club. "Que no se't valori genera un desgast. Tinc la sensació que faci el que faci no s'em valora. Vam arribar en un dels moments més complicats de la història del club i no es valora la feina de l'staff i l'àrea esportiva", ha afegit.

D'altra banda, Xavi ha reiterat que tenia la decisió presa des de principi de temporada.