MÁS DE UNO VILANOVA, L'ACTUALITAT DEL GARRAF I L'ALT PENEDÈS A ONDA CERO

Isidre Also: "El greuge que patim amb els peatges de la C-32 respecte altres territoris de Catalunya és claríssim"

L'actualitat informativa del Garraf i l'Alt Penedès, amb Núria Mora. Entrevista amb Isidre Also, conseller delegat de l'Agència de Desenvolupament Node Garraf, amb qui comentem la marxa lenta de vehicles que va tenir lloc el passat 5 de febrer per reclamar la gratuïtat de l'autopista C-32 per als viatges d'anada i tornada fets en un mateix dia.