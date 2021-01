El TSJC suspèn el decret que ajornava les eleccions al 30 de maig

Per tant, queda suspès el decret que convoca les eleccions per al 30 de maig. Això vol dir que es manté en vigor el decret que les convocava per al 14 de febrer fins que l'alt tribunal català decideixi sobre el fons de l'assumpte.

No serà aquest l'únic recurs que haurà de resoldre el TSJC perquè la Lliga Democràtica n'ha presentat un altre entenent que amb el decret d'ajornament hi ha "una suspensió de la democràcia". També han anunciat recursos Federalistes d'Esquerra, Izquierda en Positivo i la plataforma Impulso Ciudadano. El tribunal donarà dos o tres dies al Govern perquè presenti al·legacions i posteriorment decidirà: això podria ser a finals de setmana o a principis de la que ve.