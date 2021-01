Xavier Arbós: “la rapidesa del TSJC en suspendre provisionalment l’ajornament d’eleccions ens pot donar pistes de per on aniran els trets”

Les eleccions catalanes es mantenen, de moment, el 14 de febrer perquè el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha suspès de manera cautelar el decret amb què el govern proposava tornar-les a convocar pel 30 de maig.

En una entrevista a La Ciutat, el Catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Barcelona, Xavier Arbós, ha explicat que si la resposta al requeriment ha estat tan ràpida és perquè el Tribunal considera que hi ha algun problema amb el decret del govern i això pot donar pistes de per on aniran els trets del posicionament definitiu.

En qualsevol cas, a dia d’avui no hi ha una garantia total que les eleccions s’acabin celebrant el 14 de Febrer però Xavier Arbós s’inclina per aquesta opció.

El Catedràtic descarta que ens trobem en un buit legal i de fet qualifica la celebració dels comicis del 14F com una certesa ara per ara.