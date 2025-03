Vandellòs presenta al·legacions al projecte de Magatzem Temporal de residus de la central nuclear

L'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant ha presentat al·legacions al projecte de Magatzem Temporal Individualitzat (MTI) de la central nuclear de Vandellòs I així com a l'estudi d'impacte ambiental. Aquesta central va aturar la seva activitat l'any 1989 arran d'un accident i els residus actualment es troben a França.

El nou MTI ha d'acollir aquests residus a més dels que s'obtinguin durant la tercera fase de desmantellament que s'ha de dur a terme la pròxima dècada. El consistori rebutja que es construeixin dos MTI, un per cada reactor (Vandellòs I i II) i separats l'un de l'altre quan es podrien fer conjuntament; i lamenta que els estudis no concretin quants contenidors i quin tipus de residus s'hi guardaran.

El projecte d'MTI al qual han presentat les al·legacions és el que fa referència als residus de la clausurada Vandellòs I i se situaria en els mateixos terrenys de la central. Paral·lelament, ja hi ha projectat el magatzem de Vandellòs II, també dins del seu àmbit. Entremig de les dues centrals hi ha uns terrenys, també reservats per a l'activitat nuclear, on el consistori defensa que s'hi podria construir el magatzem compartit. És una zona plana, amb sòl consolidat i una mica més allunyada del mar, defensen des de l'ajuntament. Aquest darrer aspecte, en un context de canvi climàtic, consideren que cal tenir-lo en compte. "Amb un magatzem reduïm l'impacte al municipi, s'optimitzen recursos i es redueixen diners, evitem l'afectació dels usos del terreny de la central nuclear I i no hipotequem dos espais", ha justificat l'alcaldessa, Assumpció Castellví.