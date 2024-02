La URV invertirà 7 milions d'euros en la reforma de la Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia

La Universitat Rovira i Virgili invertirà 7,2 milions d'euros en la reforma de la Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia. L’edifici de 8.400 metres quadrats es va inaugurar el 1976 i és, actualment, el més antic de la universitat. L’objectiu és millorar-lo energèticament i adaptar-lo al segle XXI, segons ha afirmat el rector Josep Pallarès.

Tot i que no serà un edifici de nova creació, el vicerector de Política Científica, Urbano Lorenzo, ha assegurat que sí que ho semblarà. “La persona que entri tindrà la impressió que entra en un edifici completament nou”, ha afirmat. “La voluntat és rehabilitar aquest edifici i donar-li una multifuncionalitat”, ha afegit Pallarès, qui no descarta que l’immoble tingui altres usos en un futur i la facultat pugui traslladar-se al campus Catalunya. En aquesta línia, la URV preveu renovar completament l’Aula Magna, perquè aquest pugui esdevenir un “centre cultural i social de la comunitat universitària”, però també “obrir l’espai al conjunt de la ciutat, per aquelles entitats i empreses que ho necessitin”.

La URV preveu licitar el projecte d’obres la setmana vinent i començar a executar-les al juny, una vegada hagi acabat el curs. El termini d’execució serà de divuit mesos amb la voluntat que a principis del 2026, els 1.800 alumnes d’aquesta facultat puguin tornar a les aules. Fins llavors, la gran majoria es traslladaran a altres espais del campus Sescelades i un grup reduït al Seminari de Tarragona.