Retiren quinze presos condemnats per delictes violents de la cuina de Mas d'Enric

La direcció de la presó de Mas d'Enric del Catllar ha retirat de la cuina quinze presos condemnats per delictes i homicidis violents, segons han confirmat fonts del departament de Justícia. La mesura arriba tres setmanes després de l'assassinat de la cuinera del centre penitenciari tarragoní per part d'un intern que treballava a la cuina i de les posteriors mobilitzacions dels treballadors de les presons catalanes.

Es tracta d'una decisió que se suma als canvis fets a les presons de Ponent i Lledoners, on ja s'han apartat cinc i tres reclusos respectivament d'aquest servei.

Per altra banda, els sindicats han convocat vaga per al 26 d'abril i per a l'11 de maig coincidint amb l'inici de la campanya per a les eleccions al Parlament del 12 de maig i amb la jornada de reflexió. CSIF, Intersindical, Acaip, UGT, IAC-CATAC i CCOO consideren que el relleu del director de la presó Mas d'Enric anunciat la setmana passada equival al sacrifici d'un "peó" per "protegir figures més rellevants", i lamenten que l'estratègia "evidencia que els objectius electorals semblen tenir prioritat per damunt de la voluntat del Govern de resoldre el conflicte".