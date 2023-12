Oposició al Tramcamp

La Federació Empresarial d'Autotransport de Tarragona ha rebutjat el projecte del Tramcamp perquè el considera "faraònic" i innecessari pel Camp de Tarragona. Els transportistes consideren que cal un sistema "àgil i flexible" i aposten per vehicles d'hidrogen i elèctrics amb una "alta" freqüència de pas i amb eixos cívics als llocs per on passaria el tramvia.

El director de la FEAT, Josep Lluís Aymat, ha considerat que el Camp de Tarragona no necessita una infraestructura "rígida i d'alta capacitat" com el Tramcamp perquè l'àrea metropolitana no està densament poblada com la de Barcelona. Per això, ha afirmat que els trambusos d'hidrogen, com els que operen a França, serien una bona opció.

Salou

L'Ajuntament de Salou estudia recórrer a la justícia el projecte del tramvia del Camp de Tarragona. Els estudis fets pel Departament de Territori apunten que en alguns punts del tram entre Cambrils i Vila-seca caldrà instal·lar catenària per alimentar els trens i que així puguin fer els quinze quilòmetres de recorregut. Algunes d'aquestes catenàries afectarien part de la trama urbana de Salou, un aspecte que no ha agradat a l'alcalde de la ciutat, Pere Granados. De fet, Granados sempre ha defensat que no hi hagi línia elèctrica aèria. El batlle ha indicat que "si el tramvia no queda absolutament integrat en el nucli urbà i ha de ser una nova barrera dins el municipi" estudiaran emprendre accions, "fins i tot judicials", per oposar-s'hi.

Amb tot, els tècnics de Territori estan estudiant amb els ajuntaments en quins punts s'acabaria col·locant la catenària, sempre amb la prioritat que sigui en zones interurbanes, segons fonts del Departament. Actualment s'està enllestint el projecte constructiu, que està molt avançat i s'espera que estigui acabat a finals del primer trimestre del 2024. Un cop s'hagi acabat, el següent pas serà licitar les obres. Un tràmit que es vol completar abans de l'estiu per, a finals d'any, començar els treballs. L'objectiu de l'executiu és que el tramvia entri en servei a finals del 2026.