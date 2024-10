L'Ajuntament augmentarà fins a un 30% la quota de l'aigua als usuaris que més en consumeixin

L'Ajuntament de Reus augmentarà la taxa de l'aigua, tant la quota fixa com la variable el 2025. El cànon de l'aigua tindrà un increment del 5%. A més, els usuaris que consumeixin més de 100 litres per persona i dia, veuran com el rebut de l'aigua augmenta entre el 10 i el 30%, segons el consum que en facin. D'altra banda, el govern local ha previst un fons social de 100.000 euros destinat a famílies vulnerables per tal de poder garantir l'accés a aquest bé essencial.

El govern aprovarà divendres les ordenances fiscals per l'any vinent en sessió plenària. L'ajuntament congela la majoria d'impostos, però apuja el preu del transport públic i la taxa de la brossa. El bitllet senzill costarà un 23% més, passant dels 1,30 € actuals als 1,60 €. La brossa també pateix un increment de l'1,85% amb una bonificació del 20% del rebut si els pagadors fan aportacions a la deixalleria.

Mantindran els mateixos preus l'IBI, l'ICIO o l'impost a vehicles de tracció mecànica, amb noves bonificacions relacionades amb la transició ecològica o l'accés del jovent a l'habitatge. També es manté el preu dels aparcaments públics municipals i les zones blaves, o del servei de bicicleta compartit.