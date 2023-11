La connexió de l'A-27 i l'AP-2 es licitarà en els pròxims mesos

El projecte per connectar l'A-27 i l'autopista AP-2 a Montblanc ja està redactat i es podrà licitar l'obra "en els pròxims mesos". Com ha explicat el subdelegat del govern a Tarragona, Santiago Castellà, el túnel i el nou tram de l'autovia A-27 "va ser una obra molt complexa”, però el traçat fins a l'AP-2 "és molt lògic" i l'execució de l'obra "podrà ser prou àgil", un cop adjudicada. Les obres podrien començar d'aquí a un any i mig i la seva execució duraria un any i mig més.

El nou túnel del coll de Lilla de l'A-27 rep més 11.000 vehicles diaris de mitjana des que es va entrar en funcionament fa un mes. Un 10% d'aquests vehicles són camions, tot i que els de mercaderies perilloses han de circular per l'N-240 o l'AP-2. Castellà ha remarcat "les moltíssimes possibilitats" que representa la via per a la Conca de Barberà, per a atreure nova indústria amb l'atractiu de "la logística i la transformació de producte".

Pel que fa a les queixes dels veïns de Lilla, el subdelegat ha assegurat que Carreteres de l'Estat "està estudiant tots els requeriments" que els han fet arribar, valorant "la millora dels accessos al poble" i també la possibilitat d'instal·lar pantalles que redueixen l'impacte sonor del trànsit.