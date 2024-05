Arrenca el Trapezi

Durant quatre dies, els carrers, les places i els teatres Fortuny i Bartrina de Reus acolliran una gran varietat d'espectacles de circ amb disciplines diverses i per a tots els públics. Les codirectores, Cristina Cazorla i Alba Sarruate, lideren, per segon any consecutiu un projecte que, segons han afirmat, s'ha convertit en "la referència del sector del circ". "A vegades ens quedem amb la mirada dels creadors, perquè Trapezi és aquesta plataforma d'exhibició, però el cert és que el mercat el mouen les distribuïdores, els productors, les gestores culturals", entre altres, ha detallat Cazorla, qui considera que "cada vegada més, el Trapezi s'està col·locant en aquest espai de trobada" entre professionals.

Alhora, ha defensat que, enguany, el circ "farà història", ja que el sector "està en un punt d'inflexió". Segons Cazorla el circ contemporani, ja no només és "tècnica pura", sinó que també explica històries i "s'apropa a temàtiques de compromís social com són la salut mental, la conciliació, els abusos sexuals o el suïcidi", entre altres. Tot plegat, amb la voluntat de "reflexionar i connectar amb el públic d'una manera profunda i significativa", segons han detallat des de l'organització. De fet, gran part de les propostes d'aquesta 28a edició se centren en aquestes matèries.

Enguany, la programació s'ha encabit en quatre dies -de dijous a dissabte- arran de les eleccions del pròxim diumenge 12 de maig al Parlament. Tot i això, les codirectores han afirmat que s'han pogut programar, pràcticament, tots els espectacles que tenien previstos.