La visualització de les dones pageses

Gomis, que es membre de l'Associació de Dones del Món Rural, destaca com la dona que ha treballat històricament al sector de la pagesia es menystenia i no es considerava pagesa. Ressalta la dificultar de combinar el treball al camp amb la feina a la llar i com el que falten són dones que estiguin en els àmbits directius dins del sector agrícola.

Com a membre del sindicat Unió de Pagesos, també ressalta la crisi actual que està vivint el sector, amb costos de producció a l'alça, venda per sota d'aquests costos i competència deslleial. Afirma que el futur de la pagesia passa per protegir als treballadors i pagar uns preus dignes.