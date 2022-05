Tornen els castells

Sobre el paper, el nombre de colles es manté estable, amb 104 en total, però tot fa pensar que la pandèmia els passarà factura. Segons la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya, n'hi ha una quinzena que tindran dificultats per fer actuacions però encara és aviat per parlar de dissolucions.

Les colles grans inicien temporada amb garanties, a les petites els està costant més. Es preveu un degoteig de colles que acabin tirant la tovallola per no assolir els mínims. Des de la Coordinadora els hi donen aquest any de carència perquè s'ho prenguin amb calma i l'any vinent decideixin què fer. El president de l'entitat, Joan Ibarra, afirma que per continuar, cal arribar a uns mínims com estructures no inferiors als 6 pisos ni pilars per sota dels 4.

Entre els reptes que totes les colles tenen sobre la taula, destaquen la falta d'un relleu per a la canalla i la dificultats per recuperar tots els membres que tenien abans de la covid.

La radiografia definitiva del fet casteller arribarà durant el Concurs de Tarragona, que torna a l'octubre després de quatre anys.