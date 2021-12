Tanquem La Tertulieta del 2021 repassant les nostres estrenes preferides del 2021. Pel·lícules com Otra ronda, Annete, La crónica francesa. Sèries com Mare of Easttown, Solo asesinatos en el edificio, El ferrocarril subterráneo. Llibres com Hamnet, M. El hombre de la providencia, Tomás Nevinson i artistes musicals com Imagine Dragons, Robe o C. Tangana, són alguns dels protagonistes de la darrera Tertulieta de l'any.