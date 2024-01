Rubén Viñuales: "Tarragona mereix estabilitat en el govern municipal"

Viñuales ha assegurat que li agradaria ampliar el govern però que només ho farà si la suma dona majoria absoluta. El batlle ha parlat de la possibilitat de fer-ho amb En Comú Podem i Junts o amb ERC.

El batlle ha repassat quina és la situació econòmica del consistori, en quin punt està la renovació del contracte de la brossa i com dibuixarà el POUM el futur de la ciutat.

L'alcalde també ha explicat per on passa el futur de Tabacalera i del polígon francolí i projectes com el Parq Forum o la recuperació de la Font dels Lleons.