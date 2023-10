EL RALLYRACC ESTRENA FORMAT 100% SOBRE TERRA EN UNA CITA AMB LA MÀXIMA EXIGÈNCIA ESPORTIVA

El 58 RallyRACC Catalunya – COSTA DAURADA, organitzat pel RACC, arriba del 19 al 21 d'octubre amb un nou format 100% sobre terra i amb un total de 63 equips. Aquests equips, dos d'ells completament femenins, estan formats per 126 pilots i copilots procedents d'11 països diferents.

El traçat fa del 58 RallyRACC una cita amb la màxima exigència esportiva amb impacte en totes les proves per a les quals puntua, com el ‘Súper Campeonato de España’, que arriba molt disputat. La prova també puntua per al Campionat de Catalunya i el Volant RACC–Trofeu Mavisa, així com per als campionats de promoció més importants del país: Peugeot Rally Cup Ibérica, Clio Trophy Spain Tierra i Beca RTS Júnior.

La cita torna a Salou, com a epicentre general, i a la zona exterior del parc PortAventura World, com a ubicació del parc de vehicles. El traçat està format per un total de 686,68 km de recorregut, dels quals 123,39 corresponen a 9 trams cronometrats, 5 d'ells diferents. Entre aquests trams, destaquen per la seva dificultat els 23,28 km de ‘La Pobla de Massaluca–Vilalba dels Arcs’, i els 18,62 km de ‘Horta–Bot’, tots dos molt distintius de la personalitat de la prova.

Primera jornada, divendres 20 d'octubre

La prova arrencarà el divendres, jornada en la qual el gruix de l'itinerari circularà per la comarca de l'Alt Camp i inclourà un altre distintiu del ral·li, el tram ‘Santes Creus’ (12,49 km) disputant-se dues vegades consecutives el divendres a la tarda.

Segona jornada, dissabte 21 d'octubre

L'àrea d'activitat de la segona jornada estarà centrada en la Terra Alta, amb neutralització a Bot. Inclou dues passades als tres trams restants (de 23,28 km, 18,62 km i 6,49 km, respectivament) i una a l'especial urbana de Salou, de 1,63 km.

Gran interès esportiu

El 58 RallyRACC Catalunya–COSTA DAURADA és la 7a de les nou proves puntuables per al ‘Súper Campeonato de España de Rallyes’ (S-CER) i l'exigència del traçat posarà en disputa uns punts que poden ser decisius en la competència pel títol. El campionat arriba a Salou amb els asturians José Antonio ‘Cohete’ Suárez–Alberto Iglesias (Škoda Fabia RS Rally2) líders, amb un avantatge de 31 punts sobre els seus principals rivals per al títol, els gallecs Iván Ares–José Antonio Pintor (Hyundai i20 N Rally2). En tercera posició es troben Jan Solans–Rodrigo Sanjuán (Hyundai i20 N Rally2), a 58 punts dels líders, i quarts Diego Ruiloba–Ángel Luis Vela (Citroën C3 Rally2).

Destaca la presència de l'actual Campió d'Espanya, Pepe López–Borja Rozada (Hyundai i20 N Rally2), i la reaparició de Nil Solans–Axel Coronado (Škoda Fabia Rally2 Evo), clars candidats a la victòria del ral·li. Completen la notable inscripció Óscar Palomo–Rodolfo del Barrio (Hyundai i20 N Rally2) i Javier Pardo–Adrián Pérez (Škoda Fabia Rally2 Evo).

Quant al Campionat de Catalunya, del qual el ral·li és 6a prova puntuable, les opcions per a guanyar-lo passen per les actuacions a Salou dels dos primers classificats: Alejandro Mauro–Diego Sanjuán (Škoda Fabia Rally2 Evo) i Xavier Vidales–Jordi Hereu (Škoda Fabia R5), equips que també lluiten pel títol català reservat únicament als ral·lis que es disputen sobre terra.

La resta de campionats també arriben a la cita amb molta emoció esportiva i amb tot per decidir. La Peugeot Rally Cup Ibérica es preveu en aquesta cursa final com un mà a mà entre els dos primers classificats: els portuguesos Pedro Antunes–Mario Manuel Fernández i els catalans i pilots RACC, Sergi Pérez–Lorena Romero, al seu torn primers Júnior.

Precisament Pérez-Romero són protagonistes també d'un altre dels campionats presents en el RallyRACC, la Beca RTS Júnior, que lideren per ampli marge sobre Alex ‘Sito’ Español–Patricia Sáiz. Aquesta beca està organitzada per la Real Federación Española de Automovilismo.

Quant a la Clio Trophy Spain Tierra, el duo Ramon Cornet–Dani Noguer és l'únic que acudeix al RallyRACC amb el títol assegurat, gràcies a les seves repetides victòries en les proves anteriorment disputades. A més del paper que Cornet–Noguer puguin fer en el ral·li, sense la pressió d'haver de sumar punts, queda per definir el nom del subcampió, posició a la qual opten un mínim de tres pilots, tots amb Renault Clio Rally5.

Finalment, en el Volant RACC–Trofeu Mavisa el resultat final també està per decidir, sent líders Arnau Bartés–Miquel Velilla i segons Gerard Julià–Isaac Pujol. Els vehicles que utilitzen aquests pilots són Peugeot 208 1.2 Puretech.

La competició torna a omplir Salou d'esport i motor

El podi de sortida (divendres 20 a les 12.45h) i d'arribada (dissabte dia 21 a partir de les 19.00h), en el qual també es realitzarà el lliurament de premis als millors classificats, es tornarà a situar en el Passeig Jaume I de Salou. A més, tota la zona del passeig Marítim estarà completament ocupada el dissabte 21 per la disputa de l'especial urbana.

La ciutat de Salou també torna a tenir en el seu terme municipal el Shakedown o tram de proves, a primera hora del divendres. Aquest Shakedown serveix en el ‘Súper Campeonato de España’ com a tram de qualificació perquè els pilots prioritaris puguin triar l'ordre de sortida en els trams de velocitat, segons els temps obtinguts.

El parc de treball dels equips se situarà una edició més en l'aparcament de PortAventura World, mentre que la base administrativa del 58 RallyRACC Catalunya – COSTA DAURADA estarà instal·lada a l'Hotel Caribe Resort del parc temàtic, on també se situarà la Sala de Premsa i es podrà obtenir informació de la cursa.

A més de l'Ajuntament de Salou i PortAventura World, la competició compta amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona, el Patronat de Turisme de la Costa Daurada, el Patronat de Turisme de Salou i la Secretària General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya.

Presència internacional i impuls als joves valors

En aquesta edició del RallyRACC, a més, és present el programa FIA Rally Star, compost per sis joves valors que es preparen dins d'aquesta iniciativa per a la seva posterior promoció al mundial de ral·lis, sempre sota tutela de la FIA. Els pilots que formen part del programa són Romet Jürgenson–Sim Oja (Estònia), Abdullah Al-Tawqi–Ronan Comerford (Oman), Max Smart–Cameron Fair (Sudàfrica), Taylor Gill–Daniel Brkic (Austràlia), José ‘Abito’ Caparo–Alba Sánchez (Perú) i Annia Cilloniz–María Esther Gutiérrez (Perú), tots ells amb Ford Fiesta Rally3.

Seguretat i sostenibilitat, objectius sempre presents

Com en edicions anteriors del RallyRACC, l'organització continua treballant per a incrementar i reforçar la conscienciació en termes de seguretat. Amb conceptes com “no posem el ral·li en perill” i “la seguretat del ral·li depèn de tu” en les zones de públic, es busca contribuir al fet que en tot moment els aficionats prestin especial atenció a la seva ubicació durant la cursa.

D'igual mode, com correspon a la certificació mediambiental d'excel·lència obtinguda en 2017 i mantinguda al llarg de tots aquests anys, el RACC, com a organitzador de la prova, continua dedicant els esforços necessaris per a dur a terme accions amb la col·laboració dels equips i espectadors, per a continuar minimitzant l'impacte mediambiental del ral·li.