La producció de musclo al Delta caurà un 15%

La campanya del musclo al delta de l'Ebre també ha començat amb la incertesa de veure en quines condicions es podrà arribar a l'estiu. D'entrada la producció caurà entre un 10 i 20% i es passarà dels 3,5 milions de quilos de producte a uns 3 milions. Després de la mortalitat de la cria per la calor al juliol de l'any passat, ha calgut comprar-la (a Grècia i Itàlia), però ha costat el doble del que és habitual i se n'ha comprat i sembrat menys.

La reducció de les aportacions de l'aigua dolça a les badies ja es fa notar a l'inici de la campanya i el mar té una salinitat "mai vista" en aquesta època. Per altra banda, les restriccions d'aigua als canals de regadiu també es fan notar en el creixement dels exemplars. El percentatge de producte de mida petita ha augmentat.

De moment, els preus van a l'alça i es ven al públic entre els 4 i 5 euros per quilo – l'any passat es venia a 3,8 euros per quilo -. Des de Fepromodel (Federació de Productors de Mol·luscs del Delta de l'Ebre) apunten que tot i això els costos de producció són tan alts que "hi ha gent que té problemes per cobrir costos". Aquest augment de costos ha frenat la sembra, també per la por i les incerteses del context de sequera i canvi climàtic, que genera molts recels i els productors "no es volen arriscar".