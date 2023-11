Pere Granados: "Si el Govern no urbanitza l'Eix Cívic, no passarà el tramvia"

El batlle salouenc ha passat pels micròfons del programa "La Ciutat" per valorar l'actualitat de Salou i ha reivindicat la importància del turisme i dels municipis turístics a la vegada que s'ha mostrat contrari a la regulació dels pisos d'ús turístic del Govern.

Granados ha afirmat que sobre el projecte del Hard Rock actualment hi ha un silenci que no és bo i ha demanat celeritat per aprovar el Pla Director Urbanístic.

Sobre l'Eix Cívic, l'alcalde ha assegurat que si la Generalitat no compleix amb els compromisos adquirits per urbanitzar el terreny, s'oposarà al pas del tramvia.