Pau Ricomà: "Aquest any serà els de les grans actuacions"

Ricomà s'ha mostrat optimista per a l'any i mig de mandat que té per davant, assegurant que els modificatius de crèdit seran la fòrmula per tirar endavant els números de la ciutat. L'alcalde ha afirmat tenir la sensació que En Comú Podem, que ha rebutjat aprovar els pressupostos, està traslladant els seus problemes interns a la política municipal.

El batlle considera que l'actual fòrmula de govern, amb Junts i la CUP, és més efectiva que l'anterior amb els comuns i ha assegurat que aquest 2022 serà l'any per poder executar projectes que fins ara han estat aturats.

L'anunci de la construcció del Fòrum Judicial i les modificacions del projecte del tramvia al seu pas per Tarragona són dues de les qüestions de les que més orgull mostra el mandatari.

El futur de Tabacalera, la plataforma del Miracle i el projecte del Banc d'Espanya són tres dels projectes als que Ricomà també ha fet referència, assegurant que el seu equip treballa per tirar-los endavant, o en el cas de la plataforma litoral per poder enderrocar-la.