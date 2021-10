Amb motiu de la jornada "I per què no parlar de suïcidi?", organitzada per la Delegació Territorial de Tarragona del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya juntament amb Mémora Fundación i l’Àrea de Benestar i Salut de l’Oficina de Compromís Social de la Universitat Rovira i Virgili, Anseán parla d'un tema tabú, com continua sent el suïcidi, i de com es pot prevenir.