El Parlament valida la tramitació de la llei que prohibiria alguns correbous

Els diputats de la CUP, d'En Comú Podem i alguns d'ERC i Junts, que tenien llibertat de vot, han permès que tiri endavant la tramitació de la llei que podria prohibir les modalitats dels espectacles taurins de bou embolat, a la mar i enllaçat.

Vox i PP havien presentat dues esmenes a la totalitat que només han rebut el suport de Ciutadans. L'esmena no ha tirat endavant perquè només han aconseguit 19 vots a favor, en front dels 29 en contra i les 83 abstencions com les dels diputats del PSC. D'aquesta manera, la cambra ha donat llum verda a debatre sobre els correbous gràcies a la proposició de llei impulsada pels comuns i la CUP. Partits com ERC i Junts han insistit en tenir en compte la veu de les Terres de l'Ebre durant el debat.

Justament el delegat del Govern a les Terres de l'Ebre, Albert Salvadó, ha reprovat que s'hagi obert el debat sense haver "parlat" prèviament amb els agents afectats del territori. Salvadó considera "èticament incorrecte" que els ajuntaments o aficionats, entre d'altres sectors, no hagin estat consultats. Recorda que la votació afecta modalitats que només es celebren al territori i reclama "respecte".