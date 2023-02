Objectiu 2025: nova estació Reus-Bellissens

Després d'anys d'espera i d'una llarga reivindicació per part del territori, s'ha concretat com serà la nova estació ferroviària Reus-Bellissens i el calendari d'execució.

Amb una inversió d'uns 11 milions, el govern central preveu que la nova estació sigui una realitat el 2025. Pel que fa a l'execució de les obres, la presidenta d'Adif, Maria Luisa Domínguez, ha assegurat que la previsió és que s'allarguin quinze mesos, però "l'afectació serà mínima per al trànsit ferroviari".

La directora general de Planificació Estratègica i Projectes d'Adif, Montserrat Rallo, ha detallat que la nova infraestructura estarà formada per diferents mòduls, coberts per una marquesina que "actuarà com a element potenciador" i que "marcarà l'accés principal". L'equipament comptarà amb dues andanes laterals, de 220 metres de longitud i 5 metres d'ample, les quals estaran connectades per un pas inferior.

La nova estació se situarà al sud-est de la ciutat, al costat de l'actual Campus Bellissens de la Universitat Rovira i Virgili i de l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus. Amb el nou equipament es vol millorar l'accés als serveis ferroviaris de la ciutat, connectant l'estació a la xarxa de Rodalies del Camp de Tarragona i les línies de Regionals, com ha anunciat l'alcalde de Reus, Carles Pellicer.

Per a la futura estació hi circularan els serveis RT1 (Tarragona-Reus) de Rodalies del Camp de Tarragona i els serveis regionals R14 (Barcelona-Lleida) i R15 (Barcelona-Riba-roja d'Ebre). La previsió és que la nova estació registri uns 1.400 viatgers diaris, que es podrien triplicar les pròximes tres dècades.