Un Nadal més d'interior que de costa

L'interior de la demarcació ha atret més visitants que no pas la costa, amb majors dificultats per ocupar les places hoteleres sense la presència de públic internacional que habitualment viatja en temporada baixa. Guardià ha explicat que la mirada ja està posada en el 2022 i com anirà la temporada alta a la Costa Daurada, on setmanes abans de la sisena onada de la pandèmia les previsions eres més optimistes. Amb les dades actuals de nous positius s'està a l'expectativa però esperançats de, com a mínim, treballar un 80% del que es va poder treballar l'estiu del 2019.

Pel que fa al programa Imserso, recuperat aquest desembre, alguns hotelers tarragonins s'adheriran al segon torn que s'obrirà a mitjans de febrer. Els empresaris van descartar participar en el primer torn, ja que, tal i com ha afirmat Guardià, el govern central no va anunciar amb temps la seva posada en marxa i no va donar resposta a la reclamació del sector d'encarir els preus del programa de turisme social.