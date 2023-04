Les cooperatives catalanes alerten que perillen les produccions de la majoria d’aliments

La FCAC alerta que la sequera i la falta d'aigua provocaran una reducció de les collites que, en algunes produccions, pot arribar a ser dràstica, fet que repercutirà sobre els preus de l'alimentació.

Per sectors, parla d'una situació de risc greu per a les collites de cereals, olivera, vinya, fruita seca, arròs, fruita, i també per a la ramaderia i la planta viva.

Davant d'això, l'ens reclamarà a la Taula de la Sequera que es celebra aquest dilluns que el Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural defineixi línies urgents de suport a les cooperatives agràries i els seus socis per fer front al descens de la producció i la pèrdua de rendibilitat.

El president de la Federació, Ramon Sarroca, ha afirmat que la situació excepcional de sequera afecta "la majoria de sectors agroalimentaris" d'arreu del territori, ja siguin cultius de secà o de regadiu, i que, davant d'això, "l'Administració i la societat haurien d'apostar per salvar el sector l'agroalimentari en benefici de la sostenibilitat alimentària, econòmica, social i mediambiental".