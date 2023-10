L’Ajuntament llança un Pla d’Acció Municipal amb voluntat de transformació del territori

L’Ajuntament de Reus ha presentat el Pla d’Acció Municipal per al 2023-2027 amb prop de 400 mesures i voluntat de “transformació del territori”. Segons l’alcaldessa Sandra Guaita, el nou document “va molt més enllà d’una acció específica”, ja que “recull projectes que surten de les nostres fronteres”. “Volem convertir-nos en referents de transformació del territori”, ha afirmat Guaita, qui ha subratllat aquesta nova visió metropolitana.

Per fer-ho, l’equip de govern ha dividit el nou full de ruta en tres grans blocs: Les persones, amb polítiques centrades en habitatge, escoles bressol, polítiques de seguretat i salut, entre altres.

El segon bloc se centra en la ciència i la innovació com a motors de creixement econòmic. En aquest sentit, el document recull accions que faciliten i impulsen l’activitat de les empreses, a través de la dinamització de sectors com el comerç, el tecnològic o l’energètic. A més, també es preveu potenciar l’emprenedoria, la innovació i la digitalització de les empreses, entre altres, així com promoure el turisme esportiu i congressual.

L’últim dels eixos se centra en la sostenibilitat i la voluntat de convertir Reus és una ciutat verda. Amb aquest objectiu, el document recull un conjunt de propostes per tal de renaturalitzar la ciutat, adaptar-la i fer-la més resilient a l’emergència climàtica, així com impulsar l’autoconsum, promoure la reutilització de l’aigua i fomentar la mobilitat sostenible, entre altres.

El document també inclourà diverses accions proposades per la ciutadania. Un conjunt de propostes que es portaran a votació pública del 2 al 16 de novembre. Les accions que rebin una major puntuació -fins a un màxim de dos projectes per bloc- s’afegiran al PAM 2023-2027.