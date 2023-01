A judici per agredir sexualment una menor

L'Audiència de Tarragona ha començat a jutjar aquest dilluns un home acusat d'un delicte continuat d'agressió sexual a menors de setze anys i d'un de tinença d'armes prohibides. El fiscal li demana tretze anys de presó per ambdós delictes.

Segons l'escrit d'acusació, l'investigat aprofitava que es quedava a càrrec de la menor per fer-li tocaments i petons a la boca. Les agressions van començar quan la víctima tenia tres anys i es van allargar fins als dotze anys. La jove va denunciar els fets el setembre de l'any 2021. En l'escrit, també s'indica que la menor va ser diagnosticada d'un trastorn dissociatiu i de múltiples crisis d'ansietat com a "reacció del trauma de la infància".

Per silenciar-la, l'acusat l'atemoria exhibint les armes que tenia a l'habitatge i l'amenaçava en "fer-li mal" a la seva àvia. Segons el ministeri públic, l'acusat no disposa de llicència per tenir-les i aquestes es trobaven en condicions "aptes" per funcionar i reglamentades.

Per tot plegat, el ministeri públic demana deu anys de presó pel delicte continuat d'agressió sexual, la prohibició d'aproximar-se a la víctima durant onze anys, així com la llibertat vigilada i la prohibició de treballar en feines o activitats relacionades amb menors durant el període de sis anys. Pel que fa al delicte de tinença d'armes prohibides, sol·licita una pena de tres anys de presó. Alhora, demana 30.000 euros d'indemnització de responsabilitat civil.