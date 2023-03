Interior es nega a pagar les 400 hores extres d'un mosso que va morir de càncer

El sindicat de Mossos d'Esquadra USPAC ha presentat una demanda contra la Conselleria d'Interior per negar-se a pagar les prop de 400 hores extres fetes per un agent de Tarragona que va morir després d'un any de baixa per una malaltia oncològica.

La seva dona, també mossa, va reclamar que li paguessin les 396,18 hores acumulades i no cobrades, així com les hores d'assumptes personals no gaudides i altres addicionals per antiguitat, 542 hores en total, que pujaven a 12.549,73 euros. No obstant, Interior no va respondre a la reclamació, i ara el sindicat ha interposat una demanda judicial.

Segons la demanda, l'agent va estar de baixa d'octubre de 2020 a octubre de 2021, i va acabar morint sense haver cobrat les hores acumulades i no pagades.

En un comunicat, USPAC diu que "s'ha de ser molt roí per menysprear d'aquesta forma els teus treballadors, i molt poc humà i empàtic amb les famílies respectives, causant un dolor afegit al que ja tenen en haver d'iniciar un procediment judicial per reclamar allò que és just". "És indigne i miserable", conclou.