El Govern posiciona el Camp de Tarragona al capdavant del projecte de descarbonització

El conseller de Recerca i Universitats, Joaquim Nadal, ha posicionat el Camp de Tarragona al capdavant del projecte de descarbonització a Catalunya. De fet, considera que les actuacions que s'han de dur a terme al territori "estan més avançades" que el "marc general" aprovat pel Govern.

Per a Nadal, les comarques tarragonines són un clar exemple que "sovint les coses es poden definir localment amb una projecció global". El conseller no ha volgut donar detalls concrets del nou Centre Català per a la Descarbonització, però sí que ha anunciat que la previsió és que les noves plantes pilot comencin a materialitzar-se a partir de la segona meitat del 2023.

Nadal ha fet aquestes declaracions coincidint amb la seva visita a les instal·lacions de l’Institut Català d’Investigació Química (ICIQ-CERCA) a Tarragona. El seu director, Emilio Palomares, ha aprofitat la troballa per constatar que el territori "treballa molt i de manera àgil" en la creació del nou Centre de Descarbonització, així com de les plantes pilot.