Gandesa organitzarà la primera Fira de l’Enoturisme de Catalunya

El certamen neix després de l’èxit de la 35a Fira del Vi, celebrada a principis de novembre, i tindrà l’objectiu de convertir-se en l’aparador dels actius turístics, gastronòmics i paisatgístics del món vinícola de les Terres de l’Ebre.

L’alcalde de Gandesa, Carles Luz, ha defensat que “l’enoturisme ha de ser una oportunitat per a la comarca” i que cal complementar-lo amb la gastronomia i l’allotjament. En aquesta línia, ha explicat que la nova fira aprofitarà la “força” d’altres esdeveniments com la Fira del Vi per promocionar aquest sector.

Pel que fa a la 35a Fira del Vi de Gandesa, Luz ha destacat la bona acollida per part del públic, que s’ha traduït en l’èxit de vendes de degustacions, visites i activitats a cellers, a més de tastos. En aquest context, el nou certamen pretén donar més protagonisme als allotjaments rurals de la zona, així com la gastronomia del conjunt de les Terres de l’Ebre.

Les dates de la nova fira encara estan per determinar, però coincidirà amb la Festa del Vi de Gandesa.