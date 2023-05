Una Fira del Vi de Falset de rècord

La Fira del Vi de Falset ha servit unes 57.000 degustacions de vi i s'han venut 9.500 tiquets de sis tastos. L'organització ha celebrat que s'hagin superat "tots els rècords d’assistència" per segon any consecutiu i calcula que hi han passat unes 35.000 persones.

En la 28a edició del certamen, hi han participat 65 cellers, dels quals un 55% han estat de la DOQ Priorat i un 45% de la DO Montsant. Enguany, els viticultors han augmentat les vendes entre un 20% i un 30% respecte a l'edició anterior. L'alcalde del municipi i president de la comissió organitzadora, Carlos Brull, ha destacat com La Fira s'ha convertit en un aparador de la comarca i s'ha situat com a un dels esdeveniments més destacats del sector vitivinícola de Catalunya.

Aquest dimarts arrenca la Fira del vi als cellers, on s'han organitzat tastos a peu de vinya fins a finals maig. La iniciativa proposa que tota la comarca es converteixi en "recinte firal" durant el mes. Així, s'oferiran tastos i visites, on també s'explicarà la història de cada un dels cellers participants.